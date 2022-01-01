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Intel Pentium Silver N6000 против Core i3 1215U

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Pentium Silver N6000
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Core i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 60% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 726 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Core i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Jasper Lake Alder Lake-U
Номер модели N6000 i3-1215U
Сокет BGA-1338 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 32 EUs UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 8
Частота 1.1 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 12x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 384КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 32 64
TGP 10 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Silver N6000
0.38 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 8 20

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Комментарии

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