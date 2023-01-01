Intel Processor N95

Ядер: 4

4 L3-кэш: 6МБ (общий)

6МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Processor N95 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1264, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (16EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.