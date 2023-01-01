Intel Processor N95
- Ядер: 4
- L3-кэш: 6МБ (общий)
- TDP: 15 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Processor N95 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1264, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (16EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
701
Cinebench R23 (многоядерный)
2544
Passmark CPU (одноядерный)
2019
Passmark CPU (многоядерный)
5492
Geekbench 5 (одноядерный)
811
Geekbench 5 (многоядерный)
2406
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|26 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Номер модели
|N95
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
Процессор
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|Частота
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|16
|TGP
|6 Вт
iGPU FLOPS
0.24 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N95
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9