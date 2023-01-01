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Intel Processor N95 против Processor N100

Intel Processor N95
VS
Intel Processor N100
Intel Processor N95
Intel Processor N100

Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Processor N100 на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N100 and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 804 и 728 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95 +15%
2520
Processor N100
2182
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95 +14%
2372
Processor N100
2085
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и Processor N100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 26 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели N95 N100
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics (24 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц 0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1264
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (24 EU)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 16 24
TGP 6 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Processor N100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт Intel Processor N100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 9

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Комментарии

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