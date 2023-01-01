Intel Processor N95 против Processor N100
Что лучше: Intel Processor N95 на 3.4 ГГц или Processor N100 на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Intel Processor N100 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N95
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 804 и 728 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Processor N95 +16%
697
603
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95 +15%
2520
2182
Passmark CPU (одноядерный)
1991
Passmark CPU (многоядерный)
5452
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor N95 +10%
798
728
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N95 +14%
2372
2085
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|26 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|N95
|N100
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|UHD Graphics (24 EU)
Процессор
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|3.4 ГГц
|0 ГГц
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|BGA-1264
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|16
|24
|TGP
|6 Вт
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|1
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N95
|Сайт Intel Processor N100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|9
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