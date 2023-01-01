Acer Aspire 5 (A515-57) против Aspire 3 (A315-24P)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
- Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5677 vs 4157 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (56 и 40 Вт*ч)
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.77 кг
|1.78 кг
|Размеры
|362.9 x 237.8 x 17.9 мм
|362.9 x 237.5 x 18.9 мм
|Площадь
|863 см2
|862 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|~77.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|47 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1316:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|65%
|51%
|Охват Adobe RGB
|44.8%
|-
|Охват DCI-P3
|43.3%
|-
|Время отклика
|28 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|317 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aspire 5 (A515-57) +52%
1541
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-57) +72%
5971
3470
Cinebench R23 (одноядерный)
Aspire 5 (A515-57) +46%
1534
1051
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-57) +37%
5677
4157
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5500 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|72 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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