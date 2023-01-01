Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 106-144% больше FPS в играх На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5677 vs 4157 баллов

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5677 vs 4157 баллов Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (56 и 40 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (56 и 40 Вт*ч) Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.77 кг 1.78 кг Размеры 362.9 x 237.8 x 17.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 863 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~77.9% Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1316:1 - Цветовой охват sRGB 65% 51% Охват Adobe RGB 44.8% - Охват DCI-P3 43.3% - Время отклика 28 мс - Максимальная яркость Aspire 5 (A515-57) 250 нит Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Нет USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 317 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Radeon 610M TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 512 128 Блоки текстурирования (TMUs) 32 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Aspire 5 (A515-57) +192% 1.43 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5500 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 72 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 12.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.