Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (47 и 40 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (47 и 40 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4157 vs 3505 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.78 кг Размеры 359.2 x 236 x 17.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 848 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~77.9% Боковые рамки 6.9 мм 8.8 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Цветовой охват sRGB - 51% Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) 250 нит Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Нет USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Radeon 610M TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 256 128 Блоки текстурирования (TMUs) 16 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) +51% 0.74 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5500 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.