Acer Aspire 3 (A315-24P)
- Дата выхода: Ноябрь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
- Размеры: 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
39
Производительность в играх
22
Экран
24
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
40
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A315-24P)
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Размеры
|362.9 x 237.5 x 18.9 мм
|Площадь
|862 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|51%
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
3541
Cinebench R23 (одноядерный)
1062
Cinebench R23 (многоядерный)
4264
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|FLOPS
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
Производительность GPU
0.49 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|5500 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да