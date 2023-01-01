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Acer Aspire 3 (A315-24P)

Acer Aspire 3 (A315-24P)
  • Дата выхода: Ноябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
  • Размеры: 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 3 (A315-24P) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
39
Производительность в играх
22
Экран
24
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
40

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A315-24P)

Корпус

Вес 1.78 кг
Размеры 362.9 x 237.5 x 18.9 мм
Площадь 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 51%
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Нет
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
3541
Cinebench R23 (одноядерный)
1062
Cinebench R23 (многоядерный)
4264
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5500 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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