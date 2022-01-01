Apple MacBook Air (M2, 2022) против Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.24 кг
|1.29 кг
|Размеры
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|654 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|~79.4%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Пассивное
|Испарительная камера
|-
|Да
Дисплей
|Диагональ
|13.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|225 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1664 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 / 35 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
9991
Cinebench R23 (одноядерный)
1601
Cinebench R23 (многоядерный)
7984
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.6 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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