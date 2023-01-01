Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.4 и 1.51 кг) Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (646 и 809 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (66.5 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (66.5 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.51 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 646 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.9% Боковые рамки 8.8 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1864 Диагональ 13.3 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1658:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.9% - Охват DCI-P3 98.8% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 67 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 274 грамма 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 500 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1456 МГц FLOPS 3 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB Планки ГБ ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.9 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.