Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 7954 баллов

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 7954 баллов Комплектуется на 47.4 Вт*ч большей батареей (100 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 47.4 Вт*ч большей батареей (100 и 52.6 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.24 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.24 и 2.15 кг) Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (654 и 882 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 1.24 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 882 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~82% Боковые рамки 3.4 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 3456 x 2234 2560 x 1664 Диагональ 16.2 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2023) 500 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 353 грамма 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) Apple M2 GPU (8-core) TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1344 МГц 1456 МГц FLOPS 6.8 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 152 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2023) +127% 6.8 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 8GB 16GB 24GB Планки 4x4 ГБ - Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 4.2 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.