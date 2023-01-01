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Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9284 vs 7114 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9284 vs 7114 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч) Сенсорный экран

Цена/Качество Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) USD GBP EUR CAD AUD PLN VS Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1 кг Размеры 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм 296.7 x 210.5 x 14.9 мм Площадь 641 см2 625 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82.1% Боковые рамки 4.8 мм 5.1 мм Цвета Серий, Синий Белый, Синий, Зеленый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.4 дБ 41.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 16800:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.1% 97.8% Охват DCI-P3 100% 99.8% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UX5304) 550 нит Zenbook S 13 OLED (UM5302) 550 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 219 граммов 222 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 660M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UX5304) 1.41 терафлопс Zenbook S 13 OLED (UM5302) +4% 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79 дБ 76.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.1 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.9 x 7.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.