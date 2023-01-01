Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4 Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (68 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (68 и 63 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Имеет на 49% более четкий дисплей – 255 против 171 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 255 против 171 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1 кг Размеры 297.4 x 220.4 x 16.4 мм 296.2 x 216.3 x 10.9-11.8 мм Площадь 655 см2 641 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~80% Боковые рамки 3.3 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серий, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.1 дБ

Дисплей 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 2880 x 1800 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 171 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.1% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Elite Dragonfly G4 400 нит Zenbook S 13 OLED (UX5304) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 310 граммов 228 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Elite Dragonfly G4 1.41 терафлопс Zenbook S 13 OLED (UX5304) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.1 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.