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Dell G15 5511 против Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)

60 из 100
Dell G15 5511
VS
68 из 100
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Dell G15 5511
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5511 и Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (2.42 и 2.65 кг)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12113 vs 9304 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5511
vs
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 2.65 кг 2.42 кг
Ширина 357.2 мм 356.2 мм
Высота 272.8 мм 272.5 мм
Толщина 24.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 974 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~69.1%
Боковые рамки 5.9 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс 9 мс
Максимальная яркость
G15 5511
250 нит
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 0 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G15 5511
6.42 терафлопс
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition) +16%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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