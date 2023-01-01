Dell Precision 7770 против Precision 7680
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 7680
- Легче – весит на 350 граммов меньше (2.67 и 3.02 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (920 и 1055 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|2.67 кг
|Размеры
|398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
|356 x 258.34 x 25.05-27.45 мм
|Площадь
|1055 см2
|920 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~80.7%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1300:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.55 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|180 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|480 / 670 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1729
Precision 7680 +8%
1859
Geekbench 5 (многоядерный)
9129
Precision 7680 +56%
14202
Cinebench R23 (одноядерный)
1957
Cinebench R23 (многоядерный)
21131
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|630 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|1140 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|2 ГБ
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-VD
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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