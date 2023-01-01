Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.67 кг 2.6 кг Размеры 356 x 258.34 x 25.05-27.45 мм 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм Площадь 920 см2 920 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80.7% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1300:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7680 500 нит Precision 7670 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение 11.55 В 11.5 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 480 / 670 граммов 484 / 674 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 630 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Precision 7680 4.92 терафлопс Precision 7670 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 91.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.