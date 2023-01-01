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Dell XPS 15 9520 (2022) против Latitude 5540

60 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
53 из 100
Dell Latitude 5540
Dell XPS 15 9520 (2022)
Dell Latitude 5540
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Экран
Батарея
Процессор
Графика
GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Latitude 5540 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 6252 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5540
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.61 и 1.84 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
Latitude 5540

Корпус

Вес 1.84 кг 1.61 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 357.8 x 233.3 x 20.8 мм
Площадь 792 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.4%
Боковые рамки 4.2 мм 6.2 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9520 (2022) +25%
500 нит
Latitude 5540
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 429 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 938 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1320 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022) +85%
5.01 терафлопс
Latitude 5540
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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