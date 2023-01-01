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HP EliteBook 840 G10 против 650 G10

54 из 100
HP EliteBook 840 G10
VS
51 из 100
HP EliteBook 650 G10
HP EliteBook 840 G10
HP EliteBook 650 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 840 G10 и 650 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 840 G10
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.36 и 1.78 кг)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7144 vs 6273 баллов
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (770 и 839 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 650 G10
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13.3 Вт*ч большей батареей (51.3 и 38 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 840 G10
vs
EliteBook 650 G10

Корпус

Вес 1.36 кг 1.78 кг
Размеры 315.46 x 244.02 x 19.3 мм 359.15 x 233.68 x 19.81 мм
Площадь 770 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8% ~80%
Боковые рамки 7 мм 6.9 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Top: Алюминий
-
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Максимальная яркость
EliteBook 840 G10
250 нит
EliteBook 650 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства - 311 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
EliteBook 840 G10
1.41 терафлопс
EliteBook 650 G10 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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