HP EliteBook 650 G10
- Дата выхода: Март 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 359.15 x 233.68 x 19.81 мм
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Обзор
Производительность системы
60
Производительность в играх
35
Экран
34
Автономность
61
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
51
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 650 G10
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Размеры
|359.15 x 233.68 x 19.81 мм
|Площадь
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|311 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
6304
Cinebench R23 (одноядерный)
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
6273
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да