Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Графика - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Power G10 Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13973 vs 6273 баллов

На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13973 vs 6273 баллов Комплектуется на 31.7 Вт*ч большей батареей (83 и 51.3 Вт*ч)

Комплектуется на 31.7 Вт*ч большей батареей (83 и 51.3 Вт*ч) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать HP EliteBook 650 G10 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 1.78 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 22.8 мм 359.15 x 233.68 x 19.81 мм Площадь 841 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80% Боковые рамки 7 мм 6.9 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий - Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (Touch, 250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 (300 nits) 2560 x 1440 (400 nits) 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Максимальная яркость ZBook Power G10 250 нит EliteBook 650 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 51.3 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 120 / 150 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства - 311 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 832 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1400 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU ZBook Power G10 +306% 5.8 терафлопс EliteBook 650 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.