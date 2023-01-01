HP ZBook Power G10 против EliteBook 650 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ZBook Power G10
- Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх
- На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13973 vs 6273 баллов
- Комплектуется на 31.7 Вт*ч большей батареей (83 и 51.3 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать HP EliteBook 650 G10
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.96 кг
|1.78 кг
|Размеры
|359.4 x 233.9 x 22.8 мм
|359.15 x 233.68 x 19.81 мм
|Площадь
|841 см2
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~80%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.9 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|-
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|120 / 150 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|311 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ZBook Power G10 +5%
1739
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
ZBook Power G10 +77%
11152
6304
Cinebench R23 (одноядерный)
ZBook Power G10 +8%
1825
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
ZBook Power G10 +123%
13973
6273
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|832 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1537 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|2560 x 1440
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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