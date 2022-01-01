Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Процессор - Intel Core i5 12600H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Power G9 Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.93 и 2.44 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (841 и 910 см2) Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (95 и 83 Вт*ч)

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.93 кг 2.44 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 22.8 мм 363 x 250.6 x 27.75 мм Площадь 841 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~81.6% Боковые рамки 11.7 мм 9.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ZBook Power G9 400 нит ZBook Fury 16 G9 +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 95 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 / 150 Вт 150 / 200 / 230 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600H Intel Core i9 12900HK Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Базовая частота 2.7 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ZBook Power G9 н/д ZBook Fury 16 G9 1686 Geekbench 5 (многоядерный) ZBook Power G9 н/д ZBook Fury 16 G9 8522

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 6600M 8GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2177 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 40 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU ZBook Power G9 1.41 терафлопс ZBook Fury 16 G9 +709% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v2.0 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.