Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Графика - Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 12288GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Видеокарта показывает в среднем на 73-99% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 73-99% больше FPS в играх На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G10 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.35 кг Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм 363 x 250.6 x 27.7-28.6 мм Площадь 910 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~81.6% Боковые рамки 9.2 мм 9.2 мм Цвета Серебристый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 49.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ZBook Fury 16 G9 +150% 1000 нит ZBook Fury 16 G10 400 нит

Батарея Ёмкость 95 Вт*ч 95 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт 150 / 200 / 230 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 710 / 755 граммов 712 / 754 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6600M 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB TGP 80 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 630 МГц Boost частота GPU 2177 МГц 1140 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ZBook Fury 16 G9 +132% 11.4 терафлопс ZBook Fury 16 G10 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 4 Макс. количество памяти 128 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 12288GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 4 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~88.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v2.0 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.4 x 8.3 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.