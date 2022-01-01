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HP ZBook Fury 16 G9

HP ZBook Fury 16 G9
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
  • Размеры: 363 x 250.6 x 27.75 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ZBook Fury 16 G9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
69
Экран
47
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ZBook Fury 16 G9

Корпус

Вес 2.44 кг
Размеры 363 x 250.6 x 27.75 мм
Площадь 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6%
Боковые рамки 9.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 150 / 200 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
8393

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1489 МГц
Boost частота GPU 2177 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v2.0
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Creator 17 (B11UX) или ZBook Fury 16 G9
2. MacBook Pro 16 (2021) или ZBook Fury 16 G9
3. XPS 17 9720 (2022) или ZBook Fury 16 G9
4. XPS 15 9520 (2022) или ZBook Fury 16 G9
5. ZBook Power G9 или ZBook Fury 16 G9

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