HP ZBook Fury 16 G9
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.6%
- Размеры: 363 x 250.6 x 27.75 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
75
Производительность в играх
69
Экран
47
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP ZBook Fury 16 G9
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|Размеры
|363 x 250.6 x 27.75 мм
|Площадь
|910 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|Боковые рамки
|9.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
1000 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|150 / 200 / 230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
8393
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1489 МГц
|Boost частота GPU
|2177 МГц
|FLOPS
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
Производительность GPU
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v2.0
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да