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HP ZBook Studio 16 G9 против Fury 16 G9

70 из 100
HP ZBook Studio 16 G9
VS
62 из 100
HP ZBook Fury 16 G9
HP ZBook Studio 16 G9
HP ZBook Fury 16 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon RX 6600M 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ZBook Studio 16 G9 и Fury 16 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ZBook Studio 16 G9
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.73 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (95 и 86 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZBook Studio 16 G9
vs
ZBook Fury 16 G9

Корпус

Вес 1.73 кг 2.44 кг
Размеры 356 x 242 x 19 мм 363 x 250.6 x 27.75 мм
Площадь 862 см2 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~81.6%
Боковые рамки 5.7 мм 9.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
ZBook Studio 16 G9
1000 нит
ZBook Fury 16 G9
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 150 / 200 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 613 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 1489 МГц
Boost частота GPU - 2177 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 120 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
ZBook Studio 16 G9
10.8 терафлопс
ZBook Fury 16 G9 +6%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v2.0
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.4 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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