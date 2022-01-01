Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ZBook Studio 16 G9 Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.73 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (95 и 86 Вт*ч)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 2.44 кг Размеры 356 x 242 x 19 мм 363 x 250.6 x 27.75 мм Площадь 862 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~81.6% Боковые рамки 5.7 мм 9.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость ZBook Studio 16 G9 1000 нит ZBook Fury 16 G9 1000 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 95 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 150 / 200 / 230 Вт Вес зарядного устройства 613 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile Radeon RX 6600M 8GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 1489 МГц Boost частота GPU - 2177 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 120 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU ZBook Studio 16 G9 10.8 терафлопс ZBook Fury 16 G9 +6% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v2.0 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.4 x 8.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.