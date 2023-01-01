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Lenovo ThinkPad P16v против P1 Gen 6

60 из 100
Lenovo ThinkPad P16v
VS
61 из 100
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Lenovo ThinkPad P16v
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P16v и P1 Gen 6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16v
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.78 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16700 vs 14787 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P16v
vs
ThinkPad P1 Gen 6

Корпус

Вес 2.2 кг 1.78 кг
Размеры 365 x 261.92 x 24.66 мм 359.5 x 253.8 x 17.3 мм
Площадь 956 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~81.4%
Боковые рамки 10.2 мм 7.4 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad P16v
300 нит
ThinkPad P1 Gen 6
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 135 / 170 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 490 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad P16v
11558
ThinkPad P1 Gen 6 +18%
13604
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad P16v
14787
ThinkPad P1 Gen 6 +13%
16700
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 832 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1537 МГц 1140 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad P16v +18%
5.8 терафлопс
ThinkPad P1 Gen 6
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 96 ГБ 96 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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