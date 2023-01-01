Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB - T600 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16v Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (90 и 68 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (90 и 68 Вт*ч) На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14787 vs 13810 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14787 vs 13810 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.09 и 2.2 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.09 кг Размеры 365 x 261.92 x 24.66 мм 366.5 x 250 x 21.2-24.2 мм Площадь 956 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~73.2% Боковые рамки 10.2 мм 10.6 мм Цвета Черный Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkPad P16v 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ThinkPad P15v Gen 3 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkPad P16v 300 нит ThinkPad P15v Gen 3 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 68 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 490 граммов 498 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB T600 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 4GB TGP 35 Вт 35 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 832 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1395 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 2.66 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad P16v +118% 5.8 терафлопс ThinkPad P15v Gen 3 2.66 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 96 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 70.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.