Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 90 Вт*ч - 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16v Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 5680 Легче – весит на 290 граммов меньше (1.91 и 2.2 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.91 и 2.2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (850 и 956 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.91 кг Размеры 365 x 261.92 x 24.66 мм 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм Площадь 956 см2 850 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~87.3% Боковые рамки 10.2 мм 4.5 мм Цвета Черный Серебристый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1200:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость ThinkPad P16v 300 нит Precision 5680 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч Напряжение - 15.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 135 / 170 Вт 100 / 165 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 490 граммов -

Видеокарта Модель GPU RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 35 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 832 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1537 МГц 1140 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad P16v +18% 5.8 терафлопс Precision 5680 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 96 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 13.6 x 8.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.