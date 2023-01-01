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Lenovo ThinkPad P16v

Lenovo ThinkPad P16v
  • Дата выхода: Июль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.6%
  • Размеры: 365 x 261.92 x 24.66 мм
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Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P16v с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
62
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P16v

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 365 x 261.92 x 24.66 мм
Площадь 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6%
Боковые рамки 10.2 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 Вт
Вес зарядного устройства 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
11558
Cinebench R23 (одноядерный)
1888
Cinebench R23 (многоядерный)
14787
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 832 МГц
Boost частота GPU 1537 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 96 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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