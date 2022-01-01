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Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 против X1 Nano Gen 2

49 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 и X1 Nano Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (0.97 и 1.19 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 196 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (610 и 653 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
vs
ThinkPad X1 Nano Gen 2

Корпус

Вес 1.19 кг 0.97 кг
Размеры 305 x 214.15 x 15.94 мм 293.2 x 208.1 x 14.77 мм
Площадь 653 см2 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~80.3%
Боковые рамки 9.3 мм 6.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
400 нит
ThinkPad X1 Nano Gen 2 +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Nano Gen 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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