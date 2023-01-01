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MSI Cyborg 15 против Acer Nitro 5 AN517-55

56 из 100
MSI Cyborg 15
VS
61 из 100
Acer Nitro 5 AN517-55
MSI Cyborg 15
Acer Nitro 5 AN517-55
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Cyborg 15 и Acer Nitro 5 AN517-55 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Cyborg 15
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.98 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (900 и 1179 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-55
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14551 vs 10245 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Cyborg 15
vs
Nitro 5 AN517-55

Корпус

Вес 1.98 кг 3 кг
Размеры 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм 400.5 x 294.5 x 28.6 мм
Площадь 900 см2 1179 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.6% ~69.9%
Боковые рамки 7 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 68.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1195:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 60.5%
Охват DCI-P3 - 58.9%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Cyborg 15
250 нит
Nitro 5 AN517-55 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 120 Вт 180 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 787 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Cyborg 15
1705
Nitro 5 AN517-55 +3%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Cyborg 15
8781
Nitro 5 AN517-55 +28%
11235
Cinebench R23 (одноядерный)
Cyborg 15
1654
Nitro 5 AN517-55 +11%
1835
Cinebench R23 (многоядерный)
Cyborg 15
10245
Nitro 5 AN517-55 +42%
14551
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1740 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Cyborg 15
5.01 терафлопс
Nitro 5 AN517-55 +42%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.8 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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