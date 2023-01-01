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MSI Katana 15 (2023) против Thin GF63

58 из 100
MSI Katana 15 (2023)
VS
51 из 100
MSI Thin GF63
MSI Katana 15 (2023)
MSI Thin GF63
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana 15 (2023) и Thin GF63 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10290 vs 9426 баллов
Причины выбрать MSI Thin GF63
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.86 и 2.25 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana 15 (2023)
vs
Thin GF63

Корпус

Вес 2.25 кг 1.86 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359 x 254 x 21.7 мм
Площадь 930 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.6%
Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54.4 дБ 51.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1374:1 -
Цветовой охват sRGB 56.8% -
Охват Adobe RGB 39.3% -
Охват DCI-P3 38.1% -
Время отклика 33 мс -
Максимальная яркость
Katana 15 (2023)
250 нит
Thin GF63
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 573 грамма 330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana 15 (2023) +12%
1689
Thin GF63
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana 15 (2023) +39%
8844
Thin GF63
6385
Cinebench R23 (одноядерный)
Katana 15 (2023) +13%
1655
Thin GF63
1462
Cinebench R23 (многоядерный)
Katana 15 (2023) +9%
10290
Thin GF63
9426
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1403 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Katana 15 (2023) +110%
6.7 терафлопс
Thin GF63
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.6 дБ 80 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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