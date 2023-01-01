Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 13620H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana 15 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10290 vs 9426 баллов Причины выбрать MSI Thin GF63 Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.86 и 2.25 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.86 и 2.25 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.86 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359 x 254 x 21.7 мм Площадь 930 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.6% Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 54.4 дБ 51.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1374:1 - Цветовой охват sRGB 56.8% - Охват Adobe RGB 39.3% - Охват DCI-P3 38.1% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Katana 15 (2023) 250 нит Thin GF63 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 573 грамма 330 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 75 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1403 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1560 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Katana 15 (2023) +110% 6.7 терафлопс Thin GF63 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.6 дБ 80 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.