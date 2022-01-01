Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB 128GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.75 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (1027 и 1310 см2) Причины выбрать MSI Titan GT77 Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (99 и 82 Вт*ч)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 3.3 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 397 x 330 x 23 мм Площадь 1027 см2 1310 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~63% Боковые рамки 6 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 4 4 Уровень шума 49.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс -

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 99 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 794 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 115-130 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц - Boost частота GPU 1802 МГц - FLOPS 13.8 терафлопс 24.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 16 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 120 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 96 Производительность GPU Blade 17 (2022) 13.8 терафлопс Titan GT77 +78% 24.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Макс. громкость 70 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.