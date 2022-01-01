MSI Titan GT77 против Stealth GS77
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
100
90
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
98
82
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
89
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
68
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
47
61
Оценка NanoReview
83
74
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Titan GT77
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 16651 баллов
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Stealth GS77
- Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1127 и 1310 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|2.8 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
|Площадь
|1310 см2
|1127 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|~73.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|-
|56.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|708 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16
|14
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|30 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77 +13%
2031
1792
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +39%
17392
12515
Cinebench R23 (одноядерный)
Titan GT77 +9%
1977
1811
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +47%
24462
16651
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|930 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1410 МГц
|FLOPS
|24.6 терафлопс
|14.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|5120
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|160
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.4
|Мощность динамиков
|4x2W
|6x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.2 x 8.2 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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