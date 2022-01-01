Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 16651 баллов

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать MSI Stealth GS77 Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1127 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.8 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм Площадь 1310 см2 1127 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~73.2% Боковые рамки 7 мм 7.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 56.8 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 360 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 3 мс

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 708 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 16 14 Потоков 24 20 L3-кэш 30 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Titan GT77 +13% 2031 Stealth GS77 1792 Geekbench 5 (многоядерный) Titan GT77 +39% 17392 Stealth GS77 12515 Cinebench R23 (одноядерный) Titan GT77 +9% 1977 Stealth GS77 1811 Cinebench R23 (многоядерный) Titan GT77 +47% 24462 Stealth GS77 16651

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 175 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 930 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 232 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 80 Производительность GPU Titan GT77 +71% 24.6 терафлопс Stealth GS77 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 4x2W 6x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 84.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.2 x 8.2 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.