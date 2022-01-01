Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Легче – весит на 280 граммов меньше (3.02 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1196 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 3.02 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм Площадь 1310 см2 1196 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~69% Боковые рамки 7 мм 8.1 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 4 Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д Alienware x17 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 175 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 232 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48 Производительность GPU Titan GT77 +78% 24.6 терафлопс Alienware x17 R2 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.