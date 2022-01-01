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MSI Titan GT77

MSI Titan GT77
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~63%
  • Размеры: 397 x 330 x 23 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Titan GT77 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
100
Производительность в играх
98
Экран
89
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
83

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Titan GT77

Корпус

Вес 3.3 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм
Площадь 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2018
Geekbench 5 (многоядерный)
16882

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 24.6 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 96
Производительность GPU
24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 4
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против MSI Titan GT77
2. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против MSI Titan GT77
3. MSI Vector GP76 против MSI Titan GT77
4. Dell Alienware x17 R2 против MSI Titan GT77
5. Dell Alienware m15 R7 против MSI Titan GT77
6. Asus TUF Gaming A17 (2022) против MSI Titan GT77
7. Razer Blade 17 (2022) против MSI Titan GT77
8. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против MSI Titan GT77
9. MSI Raider GE77 против MSI Titan GT77

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