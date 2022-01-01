MSI Titan GT77
- Дата выхода: Июнь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~63%
- Размеры: 397 x 330 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
100
Производительность в играх
98
Экран
89
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
83
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Titan GT77
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|Площадь
|1310 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|Боковые рамки
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|16
|Потоков
|24
|L3-кэш
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2018
Geekbench 5 (многоядерный)
16882
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|24.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
Производительность GPU
24.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да