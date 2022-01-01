Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") или MateBook 14s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Huawei MateBook 14s

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
59 из 100
Huawei MateBook 14s
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Huawei MateBook 14s
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Huawei MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.04 и 1.43 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (611 и 721 см2)
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 213 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.04 кг 1.43 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 611 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83.3%
Боковые рамки 4.1 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +25%
500 нит
MateBook 14s
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства - 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
MateBook 14s
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 8 против Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
2. Dell XPS 15 9520 (2022) против Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
3. ASUS ZenBook 14 UX435 против Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
4. Samsung Galaxy Book 2 360 против Book 2 Pro 360 (13.3")
5. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Book 2 Pro 360 (13.3")
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Huawei MateBook 14s
7. Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Huawei MateBook 14s
8. Huawei MateBook 16 (2021) против MateBook 14s
9. Huawei MateBook X Pro 2022 против MateBook 14s

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Huawei MateBook 14s и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры