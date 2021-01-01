MateBook 16 (2021) или MateBook 14s – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 5282 баллов

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (84 и 60 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.43 и 1.99 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (721 и 895 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.43 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 895 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.3% Боковые рамки 6.4 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость MateBook 16 (2021) 300 нит MateBook 14s +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 448 640 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс MateBook 14s +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.