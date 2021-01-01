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Huawei MateBook 16 (2021) против MateBook 14s

61 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
VS
64 из 100
Huawei MateBook 14s
Huawei MateBook 16 (2021)
Huawei MateBook 14s
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Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Huawei MateBook 16 (2021) и MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 5282 баллов
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (84 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.43 и 1.99 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (721 и 895 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MateBook 16 (2021)
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.99 кг 1.43 кг
Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 895 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.3%
Боковые рамки 6.4 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
MateBook 16 (2021)
300 нит
MateBook 14s +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс
MateBook 14s +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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