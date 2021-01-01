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Huawei MateBook 14s

Huawei MateBook 14s
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.3%
  • Размеры: 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей MateBook 14s с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
37
Экран
65
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
64

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 14s

Корпус

Вес 1.43 кг
Размеры 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2520 x 1680 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 Вт
Вес зарядного устройства 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
4499
Cinebench R23 (одноядерный)
1378
Cinebench R23 (многоядерный)
5334

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 84.1 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MateBook 14s или 14 (2021)
2. MateBook 14s или MacBook Air (Intel, 2020)
3. MateBook 14s или Macbook Air (M1, 2020)
4. MateBook 14s или ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)

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