Huawei MateBook 14s
- Дата выхода: Октябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.3%
- Размеры: 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
37
Экран
65
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Huawei MateBook 14s
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|Размеры
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|Площадь
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.3%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|213 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2520 x 1680 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|241 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
4499
Cinebench R23 (одноядерный)
1378
Cinebench R23 (многоядерный)
5334
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|84.1 дБ
|Микрофонов
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да