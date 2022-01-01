Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook 16s (2022) На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14284 vs 5282 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (84 и 60 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.43 и 1.99 кг)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (721 и 895 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 1.43 кг Размеры 351 x 254.9 x 17.8 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 895 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.2% ~83.3% Боковые рамки 6.4 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39 дБ 47 дБ

Дисплей 2520 x 1680 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2520 x 1680 пикселей 2520 x 1680 пикселей Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1829:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 96.7% 100% Охват Adobe RGB 66.6% - Охват DCI-P3 64.5% - Время отклика 29 мс - Максимальная яркость MateBook 16s (2022) 300 нит MateBook 14s +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 84 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 135 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства 238 граммов 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU MateBook 16s (2022) 1.41 терафлопс MateBook 14s 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 87.3 дБ 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.