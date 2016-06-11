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Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.8%
  • Размеры: 321.8 x 223.3 x 17.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
75
Экран
79
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 321.8 x 223.3 x 17.9 мм
Площадь 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1807
Geekbench 5 (многоядерный)
14102
Cinebench R23 (одноядерный)
1895
Cinebench R23 (многоядерный)
18682
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 11.6-16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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