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Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) против 14X OLED (UX3404, 2023)

72 из 100
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
VS
65 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
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Экран
Процессор Intel Core i9 13900H
Графика
GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) и 14X OLED (UX3404, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 13796 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
vs
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.56 кг
Размеры 321.8 x 223.3 x 17.9 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 719 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~84%
Боковые рамки 4.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 200 Вт 90 / 100 Вт
Вес зарядного устройства - 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 11.6-16.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +81%
11.6-16.8 терафлопс
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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