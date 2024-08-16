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Dell Precision 7670

Dell Precision 7670
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.7%
  • Размеры: 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 7670 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
82
Экран
39
Автономность
62
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7670

Корпус

Вес 2.6 кг
Размеры 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм
Площадь 920 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1300:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.5 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Мощность зарядки 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 484 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1700
Geekbench 5 (многоядерный)
9376

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 96
Производительность GPU
16.8-24.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 91.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

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