Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7670 Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 5570 Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.84 и 2.6 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (793 и 920 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 1.84 кг Размеры 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм Площадь 920 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~89% Боковые рамки 5.7 мм 4.2 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Precision 7670 500 нит Precision 5570 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.5 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 484 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.5 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7670 +11% 1726 Precision 5570 1556 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7670 +18% 9422 Precision 5570 7959 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7670 н/д Precision 5570 1660 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7670 н/д Precision 5570 12922

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 640 Блоки текстурирования (TMUs) 232 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 20 Производительность GPU Precision 7670 +1091% 16.8-24.6 терафлопс Precision 5570 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 91.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.