HP EliteBook 845 G10
- Дата выхода: Май 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
- Размеры: 315.6 x 224 x 19.2 мм
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Обзор
Производительность системы
75
Производительность в играх
41
Экран
37
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
58
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 845 G10
Корпус
|Вес
|1.33 кг
|Размеры
|315.6 x 224 x 19.2 мм
|Площадь
|707 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1913
Geekbench 5 (многоядерный)
10272
Cinebench R23 (одноядерный)
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
15007
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2900 МГц
|FLOPS
|8.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|Скорость памяти
|5.6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
8.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Windows Precision
|Да