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HP EliteBook 845 G10

HP EliteBook 845 G10
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 315.6 x 224 x 19.2 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей EliteBook 845 G10 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
41
Экран
37
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP EliteBook 845 G10

Корпус

Вес 1.33 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм
Площадь 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серебристый
Материал Top: Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M
Техпроцесс 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1913
Geekbench 5 (многоядерный)
10272
Cinebench R23 (одноядерный)
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
15007
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2900 МГц
FLOPS 8.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Опционально
Тачпад
Windows Precision Да

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