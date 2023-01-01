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HP EliteBook 845 G10 против Dell XPS 13 Plus 9320

58 из 100
HP EliteBook 845 G10
VS
55 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
HP EliteBook 845 G10
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 845 G10 и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 845 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 262-357% больше FPS в играх
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 8730 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.17 и 1.33 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (55 и 38 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (588 и 707 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 845 G10
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.33 кг 1.17 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 707 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~88.6%
Боковые рамки 7.1 мм 3.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
EliteBook 845 G10
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
XPS 13 Plus 9320
13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 940:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
EliteBook 845 G10
250 нит
XPS 13 Plus 9320 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства - 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2900 МГц 1100 МГц
FLOPS 8.12 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.6 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
EliteBook 845 G10 +476%
8.12 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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