Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook 845 G9 или EliteBook 845 G10 – что лучше выбрать?

HP EliteBook 845 G9 против 845 G10

55 из 100
HP EliteBook 845 G9
VS
58 из 100
HP EliteBook 845 G10
HP EliteBook 845 G9
HP EliteBook 845 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 845 G9 и 845 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 845 G9
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 845 G10
  • Видеокарта показывает в среднем на 251-342% больше FPS в играх
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 9751 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 845 G9
vs
EliteBook 845 G10

Корпус

Вес 1.4 кг 1.33 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 315.6 x 224 x 19.2 мм
Площадь 707 см2 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
EliteBook 845 G9 +300%
1000 нит
EliteBook 845 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 190 / 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Radeon 780M
Техпроцесс 6 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 2900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 8.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 768
Блоки текстурирования (TMUs) 24 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
EliteBook 845 G9
1.46 терафлопс
EliteBook 845 G10 +456%
8.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~78.9 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ProBook 440 G10 или HP EliteBook 845 G10
2. HP EliteBook 850 G8 или HP EliteBook 845 G10
3. HP EliteBook 840 G10 или HP EliteBook 845 G10
4. Apple MacBook Pro 14 (2023) или HP EliteBook 845 G10
5. LG Gram 14 (2023) или HP EliteBook 845 G10
6. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") или HP EliteBook 845 G10
7. HP Elite x360 1040 G10 или HP EliteBook 845 G10
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или HP EliteBook 845 G10
9. Dell XPS 13 Plus 9320 или HP EliteBook 845 G10
10. HP EliteBook 840 G9 или HP EliteBook 845 G9
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 845 G10 и 845 G9 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры