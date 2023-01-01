Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 5 Pro 6650U AMD Ryzen 7 6800U​ AMD Ryzen 7 Pro 6850U Intel Core i7 1255U - AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 845 G9 Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч) На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит Причины выбрать HP EliteBook 845 G10 Видеокарта показывает в среднем на 251-342% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 251-342% больше FPS в играх На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 9751 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.33 кг Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 315.6 x 224 x 19.2 мм Площадь 707 см2 707 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость EliteBook 845 G9 +300% 1000 нит EliteBook 845 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 38 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 190 / 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Radeon 780M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 2900 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 8.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 DDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU EliteBook 845 G9 1.46 терафлопс EliteBook 845 G10 +456% 8.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~78.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.