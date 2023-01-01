HP EliteBook 850 G8 против 845 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
- Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (56 и 38 Вт*ч)
- На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 845 G10
- На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 4999 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.33 и 1.69 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (707 и 839 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.69 кг
|1.33 кг
|Размеры
|359 x 233.8 x 19.2 мм
|315.6 x 224 x 19.2 мм
|Площадь
|839 см2
|707 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~80.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|34 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|-
Площадь экрана
EliteBook 850 G8
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
EliteBook 845 G10
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~18% more screen space
|Контрастность
|3273:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|95%
|-
|Охват Adobe RGB
|65%
|-
|Время отклика
|20 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1297
EliteBook 845 G10 +47%
1913
Geekbench 5 (многоядерный)
4601
EliteBook 845 G10 +123%
10272
Cinebench R23 (одноядерный)
1343
EliteBook 845 G10 +37%
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
4999
EliteBook 845 G10 +200%
15007
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2900 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|8.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|5.6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|~70.7 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Размер
|12.0 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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