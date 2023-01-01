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Lenovo Legion 9i Gen 8

Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.7%
  • Размеры: 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion 9i Gen 8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
99
Производительность в играх
91
Экран
79
Автономность
60
Коммуникации
89
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
87

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 9i Gen 8

Корпус

Вес 2.55 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
Площадь 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный
Материал Top: Углеродное волокно
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Да
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
120 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт
Вес зарядного устройства 1022 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2194
Geekbench 5 (многоядерный)
20951
Cinebench R23 (одноядерный)
2341
Cinebench R23 (многоядерный)
32812
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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