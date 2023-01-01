Lenovo Legion 9i Gen 8
- Дата выхода: Сентябрь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.7%
- Размеры: 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
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Обзор
Производительность системы
99
Производительность в играх
91
Экран
79
Автономность
60
Коммуникации
89
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
87
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion 9i Gen 8
Корпус
|Вес
|2.55 кг
|Размеры
|357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
|Площадь
|993 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Материал
|Top: Углеродное волокно
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Охват Adobe RGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
120 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|1022 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2194
Geekbench 5 (многоядерный)
20951
Cinebench R23 (одноядерный)
2341
Cinebench R23 (многоядерный)
32812
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
Производительность GPU
24.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v7
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да