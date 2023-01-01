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Razer Blade 16 против Lenovo Legion 9i Gen 8

76 из 100
Razer Blade 16
VS
87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
Razer Blade 16
Lenovo Legion 9i Gen 8
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Экран
3200 x 2000
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Lenovo Legion 9i Gen 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.45 и 2.55 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (866 и 993 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 30203 баллов
  • Комплектуется на 4.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.2 Вт*ч)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Legion 9i Gen 8

Корпус

Вес 2.45 кг 2.55 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
Площадь 866 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~74.7%
Боковые рамки 5.2 мм 6.5 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Материал Алюминий Top: Углеродное волокно
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.7% 100%
Охват DCI-P3 98.5% 100%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 16 +317%
500 нит
Legion 9i Gen 8
120 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 1022 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16
2152
Legion 9i Gen 8 +2%
2194
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +1%
21129
Legion 9i Gen 8
20951
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16
2179
Legion 9i Gen 8 +7%
2341
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16
30203
Legion 9i Gen 8 +9%
32812
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 96 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Blade 16
16.8 терафлопс
Legion 9i Gen 8 +47%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость ~88.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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