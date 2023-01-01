Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 3200 x 2000 Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.45 и 2.55 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.45 и 2.55 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит

На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (866 и 993 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 30203 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 30203 баллов Комплектуется на 4.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.2 Вт*ч)

Комплектуется на 4.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.2 Вт*ч) Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 2.55 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм Площадь 866 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~74.7% Боковые рамки 5.2 мм 6.5 мм Цвета Белый, Черный Черный Материал Алюминий Top: Углеродное волокно

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1305:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 89.7% 100% Охват DCI-P3 98.5% 100% Время отклика 9 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 16 +317% 500 нит Legion 9i Gen 8 120 нит

Батарея Ёмкость 95.2 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 1022 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 96 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Blade 16 16.8 терафлопс Legion 9i Gen 8 +47% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость ~88.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.