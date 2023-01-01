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Lenovo Legion 9i Gen 8 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

80 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Lenovo Legion 9i Gen 8
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 9i Gen 8 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.15 и 2.55 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 993 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 9i Gen 8
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2.55 кг 2.15 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 993 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~86.2%
Боковые рамки 6.5 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~2% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 504000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% 88.5%
Охват DCI-P3 100% 99%
Время отклика 3 мс 63 мс
Максимальная яркость
Legion 9i Gen 8
120 нит
MacBook Pro 16 (2023) +317%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1022 грамма 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц -
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (8P + 4E)
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 232 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 76
Производительность GPU
Legion 9i Gen 8 +263%
24.7 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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