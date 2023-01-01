Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 13980HX - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14597 баллов

На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14597 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.15 и 2.55 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.15 и 2.55 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит

На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 993 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 2.15 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 993 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~86.2% Боковые рамки 6.5 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Top: Углеродное волокно

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 3 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 3200 x 2000 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 Legion 9i Gen 8 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 2% more screen space Тесты экрана Контрастность - 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% 88.5% Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика 3 мс 63 мс Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит MacBook Pro 16 (2023) +317% 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1022 грамма 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 175 Вт 35 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 232 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 76 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 +263% 24.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x16 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.