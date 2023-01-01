Lenovo Legion 9i Gen 8 против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14597 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.15 и 2.55 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 993 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.55 кг
|2.15 кг
|Размеры
|357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|993 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~86.2%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серый
|Материал
|Top: Углеродное волокно
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Скорость куллера
|-
|6000 об/мин
|Уровень шума
|-
|43.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~2% more screen space
|Контрастность
|-
|504000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|100%
|88.5%
|Охват DCI-P3
|100%
|99%
|Время отклика
|3 мс
|63 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|330 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|1022 грамма
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|-
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|32
|12
|L3-кэш
|36 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +11%
2194
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +41%
20951
14843
Cinebench R23 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +45%
2341
Cinebench R23 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +125%
32812
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|76
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|~86.1 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v7
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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