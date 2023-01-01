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MSI Titan GT77 HX (2023) против Lenovo Legion 9i Gen 8

90 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
MSI Titan GT77 HX (2023)
Lenovo Legion 9i Gen 8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Lenovo Legion 9i Gen 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • На 400% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 120 нит
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.55 и 3.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 29776 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (993 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
Legion 9i Gen 8

Корпус

Вес 3.3 кг 2.55 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
Площадь 1310 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~74.7%
Боковые рамки 7 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Углеродное волокно
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 4 3
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Titan GT77 HX (2023)
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~11% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 6060000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 92.4% 100%
Охват DCI-P3 94.9% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Titan GT77 HX (2023) +400%
600 нит
Legion 9i Gen 8
120 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов 1022 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023)
24.7 терафлопс
Legion 9i Gen 8
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~90.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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