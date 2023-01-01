Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) На 400% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 120 нит Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.55 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.55 и 3.3 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 29776 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 29776 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (993 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.55 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм Площадь 1310 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~74.7% Боковые рамки 7 мм 6.5 мм Цвета Черный Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Углеродное волокно

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 4 3 Уровень шума 61 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 3200 x 2000 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Titan GT77 HX (2023) 17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2 Legion 9i Gen 8 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 11% more screen space Тесты экрана Контрастность 6060000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 92.4% 100% Охват DCI-P3 94.9% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) +400% 600 нит Legion 9i Gen 8 120 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:40 ч. 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов 1022 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 232 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) 24.7 терафлопс Legion 9i Gen 8 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~90.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.