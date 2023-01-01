MSI Titan GT77 HX (2023) против Lenovo Legion 9i Gen 8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
- На 400% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 120 нит
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.55 и 3.3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 29776 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (993 и 1310 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|2.55 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
|Площадь
|1310 см2
|993 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|~74.7%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Top: Углеродное волокно
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|4
|3
|Уровень шума
|61 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Mini LED
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|236 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|3200 x 2000 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Titan GT77 HX (2023)
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~11% more screen space
|Контрастность
|6060000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|Охват Adobe RGB
|92.4%
|100%
|Охват DCI-P3
|94.9%
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|1330 граммов
|1022 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2115
Legion 9i Gen 8 +4%
2194
Geekbench 5 (многоядерный)
20786
Legion 9i Gen 8 +1%
20951
Cinebench R23 (одноядерный)
2180
Legion 9i Gen 8 +7%
2341
Cinebench R23 (многоядерный)
29776
Legion 9i Gen 8 +10%
32812
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x16 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 5.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|~90.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v7
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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