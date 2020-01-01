Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro – что лучше выбрать?

Apple iPhone 12 Pro Max против 11 Pro

Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 12 Pro Max
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A14 Bionic, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Комплектуется на 641 мАч более емким аккумулятором – 3687 против 3046 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1551 и 1329 баллов)
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 82.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone 12 Pro Max
808 нит
iPhone 11 Pro +1%
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.8 мм 144 мм
Ширина 78.1 мм 71.4 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 226 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий" Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 12 Про Макс и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 3100 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 12 Pro Max +8%
590816
iPhone 11 Pro
546271

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)

Батарея

Характеристики
Объем 3687 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки - 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 12 Pro Max. У него лучшие производительность, батарея и камера.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
5 (29.4%)
12 (70.6%)
Всего проголосовало: 17

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях